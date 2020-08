Stasera in tv 29 agosto, su Cielo il film Ritratto di borghesia in nero. La trama

29 agosto 2020 a

Stasera in tv , sabato 29 agosto , in prima serata su Cielo (alle ore 21.15), c'è il film Ritratto di borghesia in nero , con una giovanissima Ornella Muti. Un film del 1978, vietato ai minori di 18 anni, diretto da Tonino Cervi con Paolo Bonacelli, Senta Berger, Mattia Sbragia e Stefano Patrizi. La trama : la vicenda si svolge a Venezia negli anni '30, durante il fascismo. Mattia, studente di musica d'estrazione popolare, arriva in città grazie a una borsa di studio per il Conservatorio e inizia a frequentare la boriosa e conservatrice borghesia cittadina. Presto, Mattia è coinvolto in un'avventura passionale con una matura professoressa di pianoforte, Carla Richter, madre del compagno di studi Renato.