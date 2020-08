Stasera in tv 29 agosto, su Iris il film Argo con Ben Affleck. La trama

29 agosto 2020 a

Stasera in tv , sabato 29 agosto , in prima serata su Iris (alle ore 21.10), c'è il film Argo , con Ben Affleck . Un thriller drammatico diretto dallo stesso Ben Affleck con un cast che vede Alan Arkin, Bryan Cranston, John Goodman, Scoot McNairy e Tate Donovan. La trama : il 4 novembre 1979, mentre la rivoluzione iraniana raggiungeva l'apice, un gruppo di militanti entra nell'Ambasciata USA a Teheran e porta via 52 ostaggi. In mezzo al caos, sei americani riescono a fuggire e si rifugiano a casa dell'Ambasciatore del Canada. Ben sapendo che si tratta solo di questione di tempo prima che i sei vangano rintracciati e molto probabilmente uccisi, Tony Mendez, un agente della CIA specialista in azioni d'infiltrazione, mette in piedi un piano rischioso per farli scappare dal paese. Per riuscire nell'operazione queste sei persone vennero fatte passare per una troupe di Hollywood impegnata a svolgere delle ricerche per un film chiamato Argo. Così riuscirono a uscire dal Paese.