Elodie, amore a gonfie vele con Marracash: brindisi in costume a bordo di un gommone | FOTO

Insieme, sorridenti, per un brindisi a bordo di un gommone. Così sono apparsi su Instagram in una foto i cantanti Elodie e Marracash, il cui amore sta procedendo davvero a gonfie vele. La coppia ha voluto condividere sui social alcune immagini della loro vacanza. Nell'ultima appunto appaiono sorridenti con un bicchiere di spumante per brindare alla loro felicità. A corredo della foto un cuore, testimonianza del bel momento per i due cantanti.

Lo scatto postato da Elodie - sempre in vetta alle classifiche con i suoi tormentoni musicali estive - ha ricevuto su Instagram tanti like e commenti positivi. “Siete bellissimi”, “Coppia di campioni”, “È un piacere vedere Marra sorridere, accanto a te ancora meglio”, queste alcune delle frasi che si leggono sotto al post. I due, nonostante siano così legati, hanno per ora preferito vivere in due case separate.