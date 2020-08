Taylor Mega, incidente hot dopo un'ora di cyclette: "Mi fa male la patata"

29 agosto 2020 a

a

a

"Domanda seria a tutte le ragazze che mi seguono e che fanno un'ora di cyclette indoor. Come fa a non farvi male la patata? Voglio dei consigli". Queste le parole dell'influencer Taylor Mega, nome d’arte di Elisa Tudisco, friulana doc, che si è rivolta alle followers per questo piccolo incidente sexy. L'appello è stato lanciato dal suo profilo ufficiale di Instagram. "Fa ridere ma fa anche male - ha aggiunto poi la modella -. Rettifico, non proprio la patata. Ma le ossa che stanno lì vicino e che a fine allenamento fanno un male assurdo". Subito tuttavia le fan hanno suggerito qualche rimedio, dal cambio di sellino alla postura, ma alla fine c'è stata la constatazione che un po' di dolore sia fisiologico, proprio lì. Qualche consiglio dalle numerose follower di Taylor Mega è effettivamente arrivato, cambio di sellino, di postura, ma sembra che per lo spinning e la cyclette sia fisiologico per le ragazze avere qualche doloretto articolare proprio lì. Una schiettezza, quella della sexy influencer, da sempre apprezzata dai suoi fan.