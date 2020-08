4 Hotel di Bruno Barbieri, nuova stagione al via dal 1 settembre. Le anticipazioni

29 agosto 2020 a

4 Hotel di Bruno Barbieri, da martedì 1 settembre nuova stagione su Sky e Now Tv. Otto nuove puntate, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno nelle quali, sotto la direzione dello chef Bruno Barbieri, gareggeranno strutture che rappresentano il biglietto da visita del turismo italiano. Ecco alcune anticipazioni: le puntate, registrate prima dell’entrata in vigore del lockdown, toccheranno gli angoli più belli d’Italia: dalla Versilia alla Penisola Sorrentina, dal Garda al Chianti, dalle Marche alla Val Rendena in Trentino, dalla Tuscia a Palermo. Un vero e proprio viaggio di Barbieri nel mondo dell’hotelleria italiana, per raccontare i pregi ma anche i difetti di un settore importante per l’economia del Paese. Barbieri, nella sua veste di giudice severo, in ogni puntata sperimenterà l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore. I voti saranno poi divisi per categoria: location, camera, servizi e prezzo.