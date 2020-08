Benedetta Rossi, dai fornelli all'orto: "E' tempo di preparare le verdure per l'inverno" | VIDEO

29 agosto 2020 a

"Oggi finalmente sono riuscita a passare un pomeriggio nel mio orto. Ho le mani sporche di terra, sono sudatissima...ma adesso mi sento molto meglio". Queste le parole scritte da Benedetta Rossi nel suo ultimo post su Instagram. Insomma, la nota food blogger marchigiana è passata per un giorno dai fornelli all'orto, portando a casa un ottimo risultato.

"E' un po' che non vi aggiorno - ha raccontato nel video pubblicato sul social - ho preso gli irrigatori a goccia per preparare le verdure per l'inverno". Benedetta Rossi non ha un attimo di pausa ma alla fine i suoi followers apprezzano sempre.