Kidding, al via la seconda stagione su Sky e Now Tv con Jim Carrey. Le anticipazioni

Kidding, seconda stagione al via 31 agosto su Sky e Now Tv. Jim Carrey ancora protagonista della dolorosa e straordinaria fiaba sulla vita di Jeff Piccirillo e del suo alter ego televisivo Mr. Pickles, per il secondo e ultimo capitolo di Kidding, che arriverà lunedì con i primi 5 episodi dalle 21.15 su Sky Atlantic e Now Tv. Il lunedì successivo verranno trasmessi i 5 episodi finali. Le anticipazioni: la serie, che riprende pochi secondo dopo il finale della stagione precedente, ruota attorno a un momento cruciale della vita di Jeff Piccirillo: per la prima volta in 30 anni il Mr. Pickles’ Puppet Time non va più in onda e Jeff deve trovare una via alternativa per comunicare con i suoi fan che hanno ancora bisogno di lui. Jeff crea quindi un nuovo e controverso metodo per parlare con i bambini di tutto il mondo, ma questo lo porterà, per la prima volta nella sua carriera, a diventare bersaglio di ostilità e di critiche. Alla ricerca di un nuovo equilibro personale tra vita familiare e il suo ruolo di presentatore tv, Jeff scoprirà un nuovo lato di se stesso.