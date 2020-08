Grande Fratello Vip, c'è anche Elisabetta Gregoraci: "Ho voglia di un po' di evasione"

29 agosto 2020 a

Elisabetta Gregoraci il 14 settembre entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. E la sua prima preoccupazione è lasciare il figlio. "Non siamo mai stati lontani per più di nove giorni, quindi, anche se ho organizzato tutto, il pensiero c’è. Prima di accettare ne ho discusso con lui: Nathan ha 10 anni, è grande e grosso, il mio piccolo gigante buono, e parla anche come un adulto... alla fine per lui sarà quasi un sollievo allontanarsi un po' da una mamma così fisica, rompiscatole", ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. A due settimane dall’inizio della nuova avventura l’ex modella e conduttrice si dice "emozionata e agitata. Vivo questa cosa con lo spirito della gita scolastica", spiega ammettendo di avere avuto "voglia di un po' di evasione". Gregoraci racconta di essere spaventata dal fatto di non conoscere i suoi compagni: "Al momento non so proprio chi ci sarà con me. Ho avuto una vita molto intensa per la mia età, ho fatto tantissime esperienze, ma qui si tratta di condividere, di mettersi a nudo: credo che molti mi vedranno sotto una luce inaspettata".