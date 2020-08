Stasera in tv 28 agosto, in seconda serata su Canale 5 "A testa alta - Libero Grassi". La trama

28 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 28 agosto, in seconda serata su Canale 5 (a partire dalle ore 23.25) va in onda la miniserie "A testa alta - Libero Grassi". Nella pellicola, realizzata nel 2018 sotto la direzione di Graziano Diana e la sceneggiatura di Pietro Valsecchi, recitano Giorgio Tirabassi, Michela Cescon, Diane Fleri, Valentina D'Agostino, Carlo Calderone e Daniele Pilli. La trama: Imprenditore palermitano, Libero Grassi si rifiuta di pagare il pizzo al clan dei Madonia e denuncia i fatti ai giornali, divenendo così il simbolo della lotta al racket e della Palermo che ha il coraggio di ribellarsi alla mafia.