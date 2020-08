Stasera in tv 28 agosto, su Canale 5 il film Rosamunde Pilcher. La trama

28 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 28 agosto, in prima serata su Canale 5 (ore 21.20) il film Rosamunde Pilcher - Incontro con il passato. Un film per la tv realizzato in Germania nel 2017, ispirato ai racconti dell'omonima scrittrice. La trama: Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, anche lui avvocato di successo, e rampollo di una famiglia altolocata. Ma Oscar non sa che Sienna è ancora legalmente sposata con Tyler, suo primo amore, che non ha mai voluto concederle il divorzio. Decisa a piegare Tyler a qualsiasi costo, Sienna parte per la Cornovaglia. Qui ritrova dopo anni i suoi genitori, due ex hippy con uno stile di vita ecologista. Ma soprattutto, deve fare i conti con il passato e il rancore per Tyler, che l’aveva tradita con Naomi, la sua migliore amica.