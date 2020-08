Fiction, in arrivo su Canale 5 Daydreamer-Le ali del sogno

28 agosto 2020 a

Televisione, in arrivo su Canale 5 la fiction Daydreamer-Le ali del sogno.

La fiction turca Daydreamer-Le ali del sogno andrà in onda anche in Italia su Canale 5 a partire dal 7 settembre. Lo rivela Fanpage.it che cita fonti vicine a Mediaset.

Le ali del sogno andrà in onda per la prima volta in prima serata il 7 settembre. Poi dovrebbe essere programmato il sabato prima di Verissimo.

La trama: la fiction racconta la storia della famiglia Divid che gestisce un'azienda che si occupa di comunicazione a Instabul. Aziz, il capofamiglia, decide di lasciare le redini dell'azienda ai figli uno dei quali si innamora di una ragazza appena assunta. Ma la loro storia d'amore sarà piena di ostacoli.