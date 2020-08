Stasera in tv 28 agosto, in seconda serata su Italia 1 il film The Darkness. La trama

28 agosto 2020 a

Stasera in tv, venerdì 28 agosto, in seconda serata su Italia 1 (ore 23.25) c'è il film The Darkness. Il thriller-horror del 2016 è diretto da Greg McLean. Nel cast ci sono Kevic Bacon, Radha Mitchell, David Mazouz, Lucy Fry e Parker Mack. La trama: i Taylor rientrano da una vacanza nel Gran Canyon. Il figlio più piccolo porta con sé un sasso trovato in una delle caverne un tempo usata per la venerazione degli spiriti da parte delle prime civiltà di indiani d'America. Il sasso finirà però per trasformare la casa dei Taylor in un posto inquietante, luogo di eventi soprannaturali e sempre più inspiegabili.