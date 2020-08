Stasera in tv 28 agosto, su Italia 1 il film Io sono leggenda con Will Smith. La trama

28 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 28 agosto, in prima serata su Italia 1 (ore 21.25) c'è il film Io sono leggenda, con Will Smith. Il film unisce azione, thriller, emotività in uno scenario fantascientifico ed è stato realizzato nel 2007 e diretto da Francis Lawrence. Nel cast, oltre a Will Smith, anche Alice Braga, Charlie Tahan, Dash Mihok e Salli Richardson-Whitfield. La trama: nn virus ha ucciso tutti gli uomini e li ha trasformati in vampiri. New York è deserta e l'unico sopravvissuto è il dottor Robert Neville, scopritore di un siero che potrebbe salvare l'umanità. Neville si muove alla luce del giorno con il suo cane lupo seguendo la quotidianità, in attesa della notte, in cui i vampiri escono dalla penombra attaccando tutto ciò che incontrano.