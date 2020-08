Stasera in tv 28 agosto, su La7 c'è la serie I misteri di Parigi. Le anticipazioni

28 agosto 2020 a

Stasera in tv, venerdì 28 agosto, in prima serata su La7, con inizio alle ore 21.20, nuovo episodio della serie "I misteri di Parigi". Oggi in prima serata andrà in onda in prima tv il quarto dei sette episodi della serie francese, Mistero al Louvre, mentre in seconda serata (a partire dalle 23.20), ci sarà la replica del primo episodio, Mistero al Moulin Rouge. Ecco alcune anticipazioni del nuovo episodio di oggi: A Parigi, nel 1883, c’era un noto ladro con lo pseudonimo di Mercure. Constance de Coulanges – il suo vero nome – sta per realizzare, con l’aiuto di una funambola, uno dei suoi colpi più belli: il furto di un parure di gioielli, presentato per la prima volta al Louvre. Ma l’operazione è rischiosa. Il ladro deve superare i sistemi di sorveglianza del museo e sfuggire alla vigilanza dell’ispettore Thénard, che ha messo una taglia sulla testa.