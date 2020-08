Stasera in tv 28 agosto, su Rai 4 il film "Il collezionista". La trama

28 agosto 2020 a

Stasera in tv 28 agosto, su Rai 4 alle 21,30 è in programmazione il film "Il Collezionista" con Morgan Freeman. Pellicola diretta da Gary Fleder uscita nel 1997.

Questa la trama del thriller. L'ispettore di polizia Alex Cross ha scritto un libro sul mondo del crimine e lavora soprattutto sulle psicologie dei delitti e dei criminali. Quando sua nipote Naomi scompare da un campus universitario della Carolina del Nord, Alex decide di intervenire, mettendo in campo tutta la propria esperienza. La sceneggiatura è basata sull'omonimo romanzo poliziesco dello scrittore statunitense James Patterson ed è il primo adattamento cinematografico dei romanzi dello scrittore