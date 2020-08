Uomini e donne, il 7 settembre inizia la nuova stagione con Maria De Filippi. Opinionisti e novità

28 agosto 2020 a

Uomini e donne, nuova stagione al via il 7 settembre su Canale 5. Dopo la pausa estiva, lunedi 7 settembre torna l’appuntamento quotidiano (dal lunedì al venerdì) con Maria De Filippi con alcune novità: la scena in studio è stata completamente rinnovata, spazi molto più ampi, led a 360 gradi circolare al centro dello studio e due passerelle laterali sopraelevate da dove scendono i protagonisti del talk dei sentimenti. Lo spazio è stato studiato per garantire il rispetto delle regole anti-Covid. Immancabili in studio gli storici e amati opinionisti del programma Tina Cipollari e Gianni Sperti con Tinì Cansino, che commentano le vicende e dispensano consigli.