Stasera in tv 28 agosto, su Rai Tre il film "Miami Beach". La trama

28 agosto 2020 a

Stasera in tv 28 agosto, su Rai Tre in prima serata alle 21.20 va in onda il film Miami Beach di Carlo Vanzina. La commedia, uscita nel 2016, vede nel cast Max Tortora, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Emanuele Propizio e Giampaolo Morelli.

Questa la trama: Una ragazzina, anziché volare in Bretagna con il padre e la matrigna, si dirige a Miami con le amiche; il padre farà di tutto per trovarla, con qualche imprevisto. Si intrecciano dunque Storie di giovani italiani a Miami per studio, vacanza o per sbarcare il lunario: due genitori single si detestano, mentre i rispettivi figli si innamorano. Dopo qualche tempo l'odio dei genitori si trasforma in amore e l'amore dei figli in odio.