Stasera in tv 28 agosto, su Rai Movie c'è il film Gangs of New York. La trama

28 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 28 agosto, in prima serata su Rai Movie (ore 21.10) c'è il film Gangs of New York. La pellicola è un film storico riconducibile al genere crime, realizzato nel 2002 e diretto da MArtin Scorsese, con un grandissimo cast: da Leonardo Di Caprio a Daniel Day-Lewis, da Cameron Diaz a Liam Neeson a Brendan Gleeson. La trama: New York, 1846. Nel quartiere di Five Points una cruenta battaglia tra gang sancisce il trionfo di William Cutting - detto Billy the Butcher, capo dei nativi americani - e la morte di Padre Vallon, protettore degli emigranti. Sedici anni dopo il figlio di questi, Amsterdam, esce dal riformatorio fermamente deciso a ingraziarsi l’assassino di suo padre per poi ottenere vendetta. Conosciuto Billy, Amsterdam ne viene in pratica adottato e arriva a salvargli la vita. Una volta scoperto e sfigurato, si risolverà a combattere apertamente contro di lui, ma sono gli anni della Guerra Civile...