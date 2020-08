Stasera in tv 28 agosto su Iris c'è il film L'ultima missione. La trama

28 agosto 2020 a

Stasera in tv, venerdì 28 agosto, in prima serata su Iris (ore 21.10) c'è il film L'ultima missione, basato su una storia vera. Il film è un thriller del mistero del 2008 diretto dal regista Olivier Marchal, con Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Catherine Marchal, Francis Renaud e Gerald Laroche. La trama: Schneider è un poliziotto francese avviato verso la fine di una carriera alla quale non ha più molto da offrire. Nel mezzo di questo declino la vita sembra offrirgli un'occasione di riscatto: la protezione di una donna, Justine, la cui famiglia fu annientata da un serial killer 25 anni fa e che ora è tornato in libertà.