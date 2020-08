Stasera in tv 28 agosto, su Rai Uno il film "Tutti in piedi". La trama

28 agosto 2020 a

Stasera in tv 28 agosto, su Rai Uno va in onda in prima serata alle 21.25 il film "Tutti in piedi". La pellicola francese, uscita nel 2018, è diretta da Franck Dubosc che vede nel cast Alexandra Lamy, Caroline Angiade, Claude Brasseur.

La trama: Il film racconta la storia di Jocelyn, imprenditore di successo ma anche viveur a caccia di nuove conquiste femminili e bugiardo incorreggibile. Per ottenere il favore della bella Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua “preda” ha una sorella davvero paraplegica, così li fa conoscere e le cose non saranno più come prima.