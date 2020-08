Stasera in tv 28 agosto, su La 5 c'è il film Innamorati cronici. La trama

28 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv , venerdì 28 agosto , in prima serata su La5 (ore 21.10) c'è il film Innamorati cronici . Il film è una commedia romantica del 1997 diretta dal regista Griffin Dunne, con Meg Ryan, Matthew Broderick, Kelly Preston. La trama: Sam è un astronomo, Maggie una fotografa che gira in motocicletta. I due si incontrano in una fabbrica diroccata situata davanti al palazzo dove abitano assieme i loro rispettivi ex. Inizia così un pedinamento sull'onda della vendetta per rovinare le vite della nuova coppia, così come i due protagonisti ritengono rovinate le proprie. Il film si dipana in divertenti vicende con una sottile vena di cattiveria.