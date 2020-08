Belen Rodriguez, negativo il tampone per il coronavirus. Certificato pubblicato su Instagram

28 agosto 2020 a

a

a

Belen Rodriguez, negativo il tampone per il coronavirus. Il certificato pubblicato su Instagram. È risultato negativo il tampone naso-faringeo al quale è stata sottoposta ieri, 27 agosto, Belen Rodriguez, in questi giorni in vacanza a Capri. Belen era atterrata la sera precedente all’aeroporto di Capodichino, proveniente da Ibiza, ed è stata quindi sottoposta a tampone come previsto per chiunque rientri in Italia dalla Spagna. Il tampone è stato eseguito da personale della Asl Napoli 1 Centro ed è stato processato all’ospedale San Paolo di Napoli, risultando negativo al sars-cov2. La showgirl ha pubblicato il certificato dell'esame sul suo profilo Instagram.