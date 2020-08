Stasera in tv 28 agosto, su Cielo c'è il film Castelli di carta. La trama

28 agosto 2020 a

Stasera in tv , venerdì 28 agosto , in prima serata su Cielo (ore 21.15) c'è il film Castelli di carta . Il film drammatico, girato in Spagna, è diretto dal regista Salvador Garcia Ruiz, con Adriana Ugarte, Biel Duràn e Nilo Mur. La trama vede un complicato triangolo amoroso fra tre studenti dell'Accademia di Belle Arti: un giovane omosessuale innamorato del suo compagno di classe etero a cui piace una ragazza che a sua volta ha messo gli occhi sul ragazzo gay. Tutto ha inizio durante le ore di disegno quando Maria José entra in aula, si siede e Jaime di nascosto le fa un ritratto. Marco, uno dei più bravi studenti dell'Accademia vede Jaime all'opera e rimane stupito dalla sua bravura. Avrà inizio una grande amicizia, dove ad unire i tre non sarà solo la passione per la pittura.