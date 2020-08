28 agosto 2020 a

Eliana Michelazzo positiva al coronavirus. Ricovero al Gemelli: "Ho sangue alla gola".

"Sono stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, mi hanno fatto i prelievi e aspetto i risultati". Così Eliana Michelazzo all’Adnkronos con voce flebile dopo che ieri ha appreso di essere positiva al Covid 19. "Mi sono svegliata con del sangue in gola e molto affanno -racconta- mi sono spaventata e ho chiamato di corsa il 112". Nella serata del 27 agosto aveva ammesso di essere risultata positiva al tampone dopo aver trascorso la serata di Ferragosto al Billionaire. "Sono molto spaventata. Non sento odori e sapori", aveva detto non appena aveva avuto i risultati degli esami.