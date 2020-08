28 agosto 2020 a

Chi vuol essere milionario torna in prima serata su Canale 5 con Gerry Scotti . Il popolare quiz televisivo, nato come preserale e poi promosso da Mediaset in prima serata, è arrivato alla 15esima edizione, dopo che la precedente è andata in onda in sei puntate dal 22 gennaio al 4 marzo 2020. Secondo le prime anticipazioni, il programma andrà in onda il giovedì sera a partire da settembre ed è già iniziata su Canale 5 la pubblicità della nuova edizione, sempre affidata allo storico conduttore che dal 2000 ha fatto la fortuna del programma, che è stato emulato in varie parti del mondo. Sempre uguale anche il formato: 15 domande e quattro aiuti a disposizione di ogni concorrente.