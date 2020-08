Antonello Venditi in Umbria, si lecca i baffi dallo chef Marco Gubbiotti e lavora con Francesco De Gregori

28 agosto 2020 a

Antonello Venditti e Francesco De Gregori a pochi giorni dal concerto all’Arena Verona (2 settembre in diretta su Raiuno) trascorrono qualche giorno insieme in Umbria. Punto di incontro potrebbe essere proprio la casa che De Gregori ha a Spello. Qualche momento di relax prima dell’evento che li vede tornare a duettare insieme dopo 50 anni. Oppure un’occasione di lavoro per mettere a punto la scaletta del concerto. Per ora top secret. Comunque tappa d’obbligo della permanenza nel Cuore verde d’Italia il locale di Foligno, Cucinaa.

Dopo la puntata fatta da Checco Zalone qualche giorno fa, anche lui ospite dell’amico De Gregori, ora è Antonello Venditti a farsi lo scatto con lo staff del locale.Il cantautore di Grazie Roma non ha resistito al richiamo dello chef stellato, Marco Gubbiotti. L’ultimo concerto in Umbria di Antonello Venditti risale a maggio 2019. In quell’occasione suonò al PalaEvangelisti e durante l’esibizione fece un bell’omaggio all’amico perugino, deceduto nel 2014, Sergio Piazzoli.