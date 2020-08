28 agosto 2020 a

Coronavirus, tampone per Belen Rodriguez: è arrivata a Capri dalla Spagna.

E' arrivata nella notte del 27 agosto a Capri dalla Spagna, uno dei paesi considerati a rischio, e dunque è stata sottoposta al test per la ricerca del Covid-19. La showgirl è stata raggiunta da personale dell'Asl Napoli 1 che ha effettuato il tampone, nelle prossime ore si conosceranno i risultati. Nel frattempo Belen è in isolamento in una villa a Marina Grande. A riportare la notizia è Fanpage.it.

E' atterrata a Capodichino nella notte da Ibiza. E' stata sottoposta a un primo test nello scalo poi al tampone una volta raggiunta Capri in motoscafo.