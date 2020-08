Stasera in tv 27 agosto, su Rai Movie in seconda serata il film Shaft. La trama

27 agosto 2020 a

Stasera in tv, 27 agosto, su Rai Movie, in seconda serata è in programma il film dal titolo Shaft, con inizio a partire dalle ore 23.10. Si tratta di una pellicola di azione del Duemila, produzione americana, per la regia di John Singleton. Del cast fanno parte Samuel L. Jackson, Vanessa L. Williams, Jeffrey Wright, Christian Bale, Toni Collette. La trama. E' il remake del film Shaft il detective realizzato nel 1971. Un detective privato va alla ricerca della figlia scomparsa di un gangster ma nel corso delle sue indagini si trova davanti a situazioni che nemmeno immaginava lontanamente e quindi dovrà decidere come affrontarle.