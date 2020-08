Stasera in tv 27 agosto, su Rai Movie il film Via dall'incubo. La trama

27 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 27 agosto su Rai Movie è in programma il film Via dall'incubo, inizio alle ore 21.10. Si tratta di una pellicola drammatica, produzione statunitense, realizzata grazie alla regia di Michael Apted. Del cast fanno parte Jennifer Lopez, Billy Campbell, Juliette Lewis, Fred Ward, Bill Cobbs. La trama. Una cameriera, Slim, dopo aver sposato un ricco e affascinante imprenditore, scopre che l'uomo ha una doppia personalità e che il suo alter ego è un uomo sinistro e manipolatore. La donna, però, si ribella al marito e decide di combatterlo con tutte le risorse che ha a disposizione.