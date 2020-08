Stasera in tv 27 agosto, su Italia 1 la serie Chicago Med. Tre episodi, le anticipazioni

27 agosto 2020 a

Stasera in tv 27 agosto, su Italia 1 serata dedicata alla serie Chicago Med. Sono in programma tre episodi della quarta stagione, le puntate 5, 6 e 7. Nell'episodio 5 Will, informatore della polizia, vede il rapporto con Natalie messo a dura prova proprio a causa del suo ruolo. In quello successivo, invece, al Chicago Med arriva una giovane dell'Europa dell'Est alla prese con diversi traumi a causa di un incidente stradale. In realtà è stata anche picchiata ed Ethan lo scopre. Nell'ultimo Ethan affronta il marito di una donna che è deceduta in ospedale e che con una bottiglia di gas tossico fa scattare una vera e propria emergenza.