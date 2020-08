Stasera in tv 27 agosto, su Rete 4 il film The Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca. La trama

27 agosto 2020 a

The Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca è il titolo del film in programma stasera in tv, 27 agosto, su Rete 4 con inizio alle ore 21.30. Genere drammatico, produzione Usa del 2013, vede alla regia Lee Daniels, mentre del cast fanno parte Forest Whitaker, Oprah Winfrey, David Oyelowo, Elijah Kelley, Yaya Alafia, Mariah Carey, John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gooding jr. La trama: per decenni Cecil è il capo maggiordomo della Casa Bianca e serve sei differenti presidenti degli Stati Uniti. Stando a contatto diretto con i capi di Stato più influenti del mondo, è testimone diretto delle trasformazioni radicali della storia americana.