Stasera in tv 27 agosto su Canale 5 torna Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Gli artisti

Stasera in tv, 27 agosto, su Canale 5 con inizio alle ore 21.15 torna (in replica) lo storico show comico Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, coppia storica del programma, particolarmente amata dal pubblico e nell'occasione affiancata dai comici Anna Maria Barbera e Flavio Oreglio. Va in onda la quarta puntata e in scena si avvicenderanno alcuni degli artisti più seguiti dagli appassionati di cabaret. Del resto nel corso degli anni sul palco di Zelig sono saliti artisti del calibro di Luciana Littizzetto, Fichi d'India, Lella Costa, Enrico Bertolino, Ficarra e Picone, Ale e Franz, i Pali e Dispari. Le repliche sono occasioni per rivederli all'opera.