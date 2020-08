Stasera in tv 27 agosto, su Rai 4 il film Straw Dogs. La trama

27 agosto 2020 a

Stasera in tv 27 agosto su Rai 4 alle ore 21.20 è in programma il film dal titolo Straw Dogs cani di paglia. Thriller del 2011 di produzione statunitense, vede alla regia Rod Lurie. Del cast fanno parte James Marsden, Kate Bosworth, Alexander Skarsgard, James Woods. La trama: uno scrittore si trasferisce da Los Angeles nel paese natale di lei, nel profondo sud. Le tensioni della coppia lasciano subito il passo alla lotta per la sopravvivenza contro gli abitanti del posto che non vedono di buon occhio il loro stile di vita. Una contrapposizione che nasconde più rischi di quello che si possa pensare.