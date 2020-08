Stasera in tv 27 agosto, su Rai 3 la serie Hudson & Rex. Le anticipazioni

27 agosto 2020 a

Stasera in tv, 27 agosto, su Rai 3 torna la serie Hudson & Rex. Dalle ore 21.20 due gli episodi annunciati. Nel primo, Indagine in diretta, il presidente di un importante network televisivo viene trovato morto per uno shock anafilattico, ma la moglie è convinta che si tratti di un omicidio e chiama Charlie. La prima sospettata però è proprio lei, rimasta vedova poco dopo il matrimonio in altre due circostanze. Charlie non è convinto della sua colpevolezza. Il secondo è intitolato La Setta. Wendy si sveglia nel suo appartamento con una manica sporca di sangue e la sua coinquilina morta sul letto. Le indagini puntano su di lei, ma si scopre che Wendy è morta di overdose.