Stasera in tv 27 agosto, su Rai 2 serata finale del Festival di Castrocaro. Gli artisti in gara

Stasera in tv 27 agosto, su Rai 2 la serata finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro. Inizio alle 21.20, alla conduzione Stefano De Martino. In otto cercheranno di entrare nell'albo d'oro del primo talent della storia della musica italiana, in passato vinto da Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini, solo per fare qualche nome. Questi gli artisti in gara: Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi); Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo in arte Laura, 18 anni di Avezzano (Aq); Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli); Nadia D’Aguanno, 19 anni di Cassino (Fr); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino; Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano).