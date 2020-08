Stasera in tv 27 agosto su Rai 1, in seconda serata il film Il mio nome è nessuno con Terence Hill e Henry Fonda. La trama

27 agosto 2020 a

Stasera in tv, 27 agosto, su Rai 1 in seconda serata è in programma il film dal titolo Il mio nome è nessuno, inizio alle ore 23.40. Genere western, realizzato nel 1972 per la regia di Tonino Valerii. Nel cast Terence Hill, Henry Fonda, Jean Martin, Piero Lulli, Mario Brega. La trama. Nessuno è un abile pistolero pronto anche alla beffa. Il suo modello è Jack, ormai vecchio e stanco. I due si incontrano e decidono di sterminare il Mucchio Selvaggio, una banda di 150 fuorilegge che semina il terrore. La regia non fu di Sergio Leone perché in quel momento era sotto contratto con le major, ma diresse ugualmente alcune sequenze della pellicola.