Stasera in tv 27 agosto, su Rai 1 Un passo dal cielo, io ti salverò con Terence Hill. La trama

27 agosto 2020

Stasera in tv 27 agosto, su Rai 1 il protagonista è ancora una volta Terence Hill. Alle ore 21.25, infatti, è in programma "Un passo dal cielo. Io ti salverò". E' il film tratto dall'omonima fiction della Rai che è stata trasmessa per ben cinque stagioni. Gli altri interpreti sono Enrico lanniello, Cat Marlon, Gianmarco Pozzoli, Gabriele Rossi, Claudia Gaffuri, Francesco Salvi e Katia Ricciarelli nel ruolo di Assunta. La trama: una ragazza ferita e in stato di shock viene trovata nel bosco da Pietro. Lei ricorda solo il suo nome, Ania. Pietro si prende cura di lei e tra i due nasce un sentimento intenso, ma la giovane viene uccisa. Pietro indaga e scopre una organizzazione che porta in Italia ragazze dell'Est per sfruttarle nella prostituzione.