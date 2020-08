Stasera in tv 26 agosto, su Rai5 in seconda serata "Rock legends": speciale Bon Jovi

26 agosto 2020 a

Seconda serata caratterizzata dalla grande musica su Rai5. A partire dalle 22,45 infatti andrà in onda per il ciclo "Rock legends", uno speciale dedicato ai Bon Jovi, il gruppo con Jon Bon Jovi come frontman. Riconosciuti come uno dei più importanti gruppi della scena rock contemporanea, hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del movimento "hair metal", emerso negli anni Ottanta. L'eccezionale parabola dei Bon Jovi, dagli esordi fino agli ultimi straordinari successi. Tra i pezzi più amati dal pubblico "You give love a bad name", "Always" e "All about loving you".