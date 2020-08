Stasera in tv 26 agosto, su Rai4 in seconda serata il thriller spagnolo "Desconocido - Resa dei conti"

26 agosto 2020 a

Thriller spagnolo ad alta tensione su Rai4 in seconda serata. Dalle 23,05 di mercoledì 26 agosto infatti andrà in onda "Desconocido - Resa dei conti", per la regia di Dani de la Torre con Javier Gutiérrez, Elvira Mínguez, Luis Tosar, Goya Toledo, Paula del Río, Fernando Cayo, Marco Sanz, Antonio Mourelos, Ricardo de Barreiro e María Mera. La trama è incentrata su Carlos, dirigente di banca. Ambizioso e spregiudicato, nel corso della sua carriera ha più volte frodato i suoi clienti. Marito e padre, Carlos, una mattina, per via di un contrattempo, decide di accompagnare a scuola i figli, cosa che di solito fa sua moglie. E' in auto con loro quando, sul sedile di fianco, squilla un cellulare. E' uno sconosciuto che lo informa che ha poche ore per trasferire su un conto una grande quantità di denaro altrimenti una bomba esploderà sotto il sedile uccidendo lui e i suoi figli. In un momento quella che doveva essere una normale giornata come le altre si trasforma in un incubo. Quella voce anonima sembra conoscere tutto di lui e Carlos si ritrova stretto in un ricatto terrificante perché per salvare i suoi cari deve essere disposto a perdere i suoi soldi. Sarà una vorticosa corsa contro il tempo e non solo.