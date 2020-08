Stasera in tv 26 agosto, su Rai2 in seconda serata "E la chiamano estate". Alla scoperta della Romagna

26 agosto 2020 a

La quarta puntata di “E la chiamano estate”, ultima tappa del viaggio alla riscoperta di alcuni dei luoghi più belli delle vacanze italiane, è proposta mercoledì 26 agosto alle 23.05 su Rai2. La Romagna è il luogo visitato da Federico Quaranta e Manila Nazzaro. Si parte da Rimini, città simbolo delle vacanze romagnole e città natale di Federico Fellini, più che mai “presente” nel centenario della sua nascita. Tra spiagge, monumenti e buon cibo, Federico girerà la città, in bicicletta, in compagnia dell’allenatore della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani. Non mancheranno divertimento e relax, a Riccione, con Manila che racconterà le vie dello shopping e della vita notturna. E ancora: un’incursione a San Marino, la più antica Repubblica del mondo, tra storia, leggende e vedute mozzafiato. Sarà poi la volta di Cesenatico, dove Federico incontrerà una famiglia simbolo della Romagna e del liscio italiano: i Casadei. Ultima tappa a Cervia, per raccontare le saline e le terme.