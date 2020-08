Stasera in tv 26 agosto, su Cielo in seconda serata il film Habitacion en Roma. La trama

26 agosto 2020 a

Stasera in tv 26 agosto, in seconda serata, su Cielo è in programma il film dal titolo Habitacion en Roma. Genere drammatico, realizzato in Spagna nel 2010, vede alla regia Julio Medem. Nel cast figurano Elena Anaya, Natasha Yarovenko, Enrico Lo Verso, Najwa Nimri, Ander Malles, Laura Meizoso. In una calda estate romana, Alba e Natasha si sono appena incontrate e decidono di prendere una camera d'albergo insieme. Alba è mamma e il giorno dopo deve tornare in Spagna. Natasha, invece, sta per sposarsi e deve tornare in Russia. Entrambe però sono attratte l'una dall'altra e nella notte trascorsa insieme finiscono per lasciarsi andare senza alcuna riserva.