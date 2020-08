Temptation Island, ecco le prime quattro coppie. Alberto e Speranza promettono scintille | VIDEO

26 agosto 2020 a

Sono già quattro le coppie già presentate al pubblico di Canale5 che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. Si tratta della metà delle coppie che appunto prenderanno parte al programma. L'ultima a essere stata annunciata è stata quella composta da Alberto e Speranza, insieme da ben 16 anni. Il video di presentazione ha senza dubbio scatenato ulteriore curiosità: "Ho deciso di iscriverci a Temptation Island perché dopo 16 anni ancora non riesco a immaginare un futuro insieme a Speranza. La domanda che mi faccio è: Speranza è quella giusta?”, sono state le parole del fidanzato.

Speranza ha invece raccontato: “Ho paura di perderlo. Io di Alberto non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie. Però il sentimento me l’ha sempre fatto giustificare”. Per quanto riguarda le altre coppie annunciate anche Gennaro e Anna, insieme da sei anni promettono scintille. Poi ci sono Carlotta e Nello che stanno insieme da sei anni ma se lei è pronta a fare il grande passo, sposarsi, lui non ne ha alcuna intenzione. Infine Antonio e Nadia. Lui è più grande di 10 anni e definisce lei “ragazzina, viziata, che sta tutto il tempo sul divano a non far niente”.