Laura Chiatti, nuovo look rosa shocking. Marco Bocci: "Ma che figata!"

Laura Chiatti, nuovo look rosa shocking per l'attrice umbra. La 38enne perugina ha pubblicato una foto su Instagram con il nuovo colore dei capelli, abbinato a un rossetto rosa che ha stravolto l'abituale look della moglie di Marco Bocci. Proprio quest'ultimo, però, tra i commenti, promuove la "svolta rosa" della moglie: "Ma che figata!". Commento divertito anche dall'amica e attrice Michela Quattrociocche, così come da tanti followers dell'attrice umbra (ne conta più di un milione), che solo lunedì aveva pubblicato un altro scatto indossando il cosutme del marchio di proprietà di Cecilia e Belen Rodriguez.