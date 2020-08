Stasera in tv 26 agosto, su Cielo il film Swamp Shark. La trama

26 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 26 agosto, a partire dalle ore 21.20, sul canale Cielo è in programma il film Swamp Shark. Genere avventura, realizzato negli Stati Uniti nel 2011 grazie alla regia di Griff Furst. Nel cast troviamo Kristy Swanson, D.B. Sweeney, Robert Davi. La trama. E' di dimensioni spropositate e appartenente a una razza sconosciuta, lo squalo che viene liberato per errore nelle paludi della Luisiana. L'animale va continuamente alla ricerca di cibo e distrugge tutto quello che incontra. Ne fa le spese anche un gruppo di adolescenti che si trova proprio in quella zona. Come finirà la lotta con il terribile squalo?