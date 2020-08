Alessia Marcuzzi su Instagram senza trucco: "Lentiggini e rughe". Rudy Zerbi: "Sembri me con i capelli"

26 agosto 2020 a

Alessia Marcuzzi senza trucco su Instagram. La popolare conduttrice ha pubblicato una foto in cui è di profilo, accompagnata da un messaggio "Lentiggini e rughe", seguito da una emoticon sorridente. Poi il ringraziamento ai suoi followers, che nella giornata di mercoledì 26 agosto hanno raggiunto quota 5 milioni. Tra i tanti commenti di affetto e ammirazione ricevuti, anche tanti personaggi dello spettacolo. Tra questi, anche Rudy Zerbi che, ironicamente, ha scritto: "Sembri me con i capelli lunghi". Ogni tanto anche la Marcuzzi si concede qualche scatto al naturale, oltre a quelli seducenti e ammalianti che riempiono il suo profilo e che fanno letteralmente impazzire i fan italiani e non solo.