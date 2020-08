Stasera in tv 26 agosto, su Iris in seconda serata il film Moglie a sorpresa. La trama

26 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 26 agosto, in seconda serata su Iris, a partire dalle ore 23.05 è in programma il film Moglie a sorpresa. Si tratta di una commedia sentimentale realizzata negli Stati Uniti nel 1992 con la regia di Frank Oz. Del cast fanno parte Steve Martin, Goldie Hawn, Dana Delany, Julie Harris. La trama del film. Un architetto di Boston è innamorato da anni di una donna. Il professionista costruisce la casa dei sogni per chiederle di sposarlo, ma lei rifiuta. In seguito lui conosce una cameriera. Un incontro che finisce per cambiare il destino di più di una persona.