Stasera in tv 26 agosto, su Rai5 dal teatro Nuovo di Spoleto Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Spazio allo show teatrale su Rai5, canale 23 del digitale terrestre. Dal Teatro Nuovo di Spoleto l'irresistibile e sofisticata compagnia "en travesti" Les Ballets Trockadero de Monte Carlo in un programma vario e stimolante che apre con un dolcissimo “Lago dei cigni” di Čajkovskij, passando alle liriche “Acque di Primavera” di Rachmaninov, a un “Pas de quatre” di Cesare Pugni, alla “Morte del Cigno” di Saint-Saëns per concludere con “Sì Virginia” di Chopin. È lo spettacolo che Rai cultura trasmetterà in prima serata mercoledì 26 agosto alle 21.15 su Rai5. Regia tv di Fernanda Turvani.