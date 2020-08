Stasera in tv 26 agosto, su Iris il film La morte ti fa bella. La trama

26 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 26 agosto, sul canale Iris a partire dalle ore 21.10 è in programma il film La morte ti fa bella. Commedia americana del 1992 per la regia Robert Zemeckis. Cast d'eccezione con Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis, Isabella Rossellini. Madeleine nel giorno del matrimonio della sua migliore amica, manda a monte la cerimonia. Helen avrebbe dovuto sposare il chirurgo Ernest che poi diventerà il marito della stessa Madeleine. Helen cova vendetta per molti anni e quando il matrimonio entra in crisi, tutte e due le donne si rivolgono alla stessa stregona per ottenere filtri capaci di ringiovanirle.