Stasera in tv 26 agosto, su La7 in seconda serata il film Flightplan - Mistero in volo. La trama

Stasera in tv su La7, in seconda serata (a partire dalle ore 22.20), c'è il film Flightplan - Mistero in volo, con Jodie Foster. Ecco la trama del thriller d'alta quota del 2005: Kyle Pratt, una giovane madre ancora sconvolta dalla recente perdita del marito, sta viaggiando sull'Atlantico insieme a sua figlia. Si addormenta per qualche minuto e quando si sveglia la bambina non è più accanto a lei, comincia a cercarla in tutto l'aereo senza trovarla. Ciò che rende ancora più drammatica la sua ricerca è il fatto che sulla lista dei passeggeri non risoluta il suo nome e che nessuno, né il personale di bordo, né gli altri passeggeri l'hanno mai notata.