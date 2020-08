Stasera in tv 26 agosto, in seconda serata su Rai Storia documentario sui gesuiti in Cina e la dinastia Ming

26 agosto 2020 a

In seconda serata, a partire dalle ore 23, stasera in tv, 26 agosto, su Rai Storia, è in programma il documentario L'impero del tempo, primo episodio, della serie aCdC. Il documentario analizza la missione gesuita in Cina alla fine del XVI secolo, tra scienza ed intrighi. Il primo episodio è focalizzato sulla figura di padre Matteo Ricci e sul rapporto avuto con la dinastia Ming. Il programma è a cura di Alessandro Barbero e Davide Savelli. La regia è di Matteo Bardelli. Produttore esecutivo Roberta Pulino. Quasi un'ora per approfondire un periodo storico e una vicenda che raramente vengono presi in considerazione.